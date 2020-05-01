Пензенская картинная галерея обменяется шедеврами с Третьяковкой

Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого обменяется шедеврами русского авангарда с Государственной Третьяковской галереей и примет участие в масштабной выставке «Роберт Фальк» (0+).

Так, на выставку из пензенской картинной галереи отправятся две работы Роберта Фалька – «Крымский пейзаж. Коктебель» и «Портрет художника Минчина».

«Учитывая первостепенное значение этих произведений для нашего собрания и их важную роль в основной экспозиции, Третьяковская галерея согласилась провести обмен экспонатами», - пишет пресс-служба регионального минкульта.

На время отсутствия работ Фалька их место в основной экспозиции займут «Натюрморт с зеленой бутылкой» Василия Рождественского и «Натюрморт с искусственными цветами (Розовые цветы на черном фоне)» Алексея Куприна из собрания Государственной Третьяковской галереи.

Выставка (0+) работ живописца Роберта Фалька состоится в Москве в декабре 2020 – апреле 2021 г.г. В экспозиции будет представлено свыше 250 произведений из музейных и частных собраний России, Армении и Чехии.