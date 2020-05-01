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25.05.2020г.
Пензенская картинная галерея обменяется шедеврами с Третьяковкой

Пензенская картинная галерея обменяется шедеврами с Третьяковкой

Пн, 25.05.20 11:38
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Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого обменяется шедеврами русского авангарда с Государственной Третьяковской галереей и примет участие в масштабной выставке «Роберт Фальк» (0+).

Так, на выставку из пензенской картинной галереи отправятся две работы Роберта Фалька – «Крымский пейзаж. Коктебель» и «Портрет художника Минчина».

«Учитывая первостепенное значение этих произведений для нашего собрания и их важную роль в основной экспозиции, Третьяковская галерея согласилась провести обмен экспонатами», - пишет пресс-служба регионального минкульта.

На время отсутствия работ Фалька их место в основной экспозиции займут «Натюрморт с зеленой бутылкой» Василия Рождественского и «Натюрморт с искусственными цветами (Розовые цветы на черном фоне)» Алексея Куприна из собрания Государственной Третьяковской галереи.

Выставка (0+) работ живописца Роберта Фалька состоится в Москве в декабре 2020 – апреле 2021 г.г. В экспозиции будет представлено свыше 250 произведений из музейных и частных собраний России, Армении и Чехии.

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21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 11:50
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