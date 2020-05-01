Кузнецкая пенсионерка отдала 100 тыс руб, чтобы спасти сына от лженаказания

В Пензенской области снова появились случаи обмана граждан ложными сообщениями о том, что их родственники оказались в беде. 83-летняя жительница Кузнецка попалась на уловку мошенников и потеряла 100 тысяч рублей.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что вечером 23 мая ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, сказал, что ее сын стал виновником в ДТП и для освобождения его от ответственности необходимо заплатить 300 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила собеседнику и ответила, что у нее есть только 100 тысяч. Неизвестный велел передать эти средства другому мужчине, который придет к ней. Через десять минут на пороге квартиры кузнечанки появился гражданин, лицо которого закрывала медицинская маска. Через приоткрытую входную дверь женщина передала ему наличные. Впоследствии она пояснила полицейским, что знала о подобных способах обмана.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«При общении с незнакомым человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных лиц, у родственников, друзей и знакомых - всех, к кому вы можете обратиться за помощью и советом. Ни в коем случае не отдавайте незнакомцам деньги и не перечисляйте их на телефон и банковские счета. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - добавили в ведомстве.