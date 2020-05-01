Молодые педагоги Пензенской области запускают просветительскую акцию

Организаторы предлагают всем учителям проявить активность в просветительской работе среди родителей и их детей для того, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни и снизить риски заражения Covid-19.

«Ведь мы знаем, как хочется на улицу, как хочется вернуться к активной жизни, хочется, но нельзя. Давайте будем нести ответственность за жизнь и здоровье своих близких», - отмечается в пресс-центре облправительства.

Для того, чтобы присоединиться к акции, следует зарегистрироваться на сайте #МыВместе, обратиться в Дом молодежи к Екатерине Лексиной или позвонить по телефону: 89968011908 для получения именного бейджа, книжки волонтера и средств индивидуальной защиты.