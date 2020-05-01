В Пензе полицейские проверяют, как граждане соблюдают самоизоляцию

В регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В Пензе прошел очередной рейд сотрудников полиции, которые напомнили гражданам о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Полицейские проводили с пензенцами, которых встретили на улице, профилактические беседы. Особое внимание уделялось категории граждан, которая находится в группе риска, - люди старшего возраста, отметили в пресс-службе мэрии.

Согласно режиму повышенной готовности, из дома можно выходить только в редких случаях:

- на работу (если сфера деятельности входит в разрешенную по постановлению губернатора, при себе иметь справку от работодателя);

- для выгула животных (не далее 100 метров от дома);

- для выноса мусора;

- для похода в магазин или аптеку, ближайшие к дому.

Кроме того, в регионе действует масочный режим. Средствами индивидуальной защиты следует надевать в общественных местах, транспорте, магазинах.

«Каждый гражданин может внести свой вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, по данным на 25 мая в области зафиксировано 1803 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – 94. Из них 1255 человек вылечились, скончались 15.