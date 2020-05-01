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25.05.2020г.
В Пензе полицейские проверяют, как граждане соблюдают самоизоляцию

В Пензе полицейские проверяют, как граждане соблюдают самоизоляцию

Пн, 25.05.20 12:14
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В регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В Пензе прошел очередной рейд сотрудников полиции, которые напомнили гражданам о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Полицейские проводили с пензенцами, которых встретили на улице, профилактические беседы. Особое внимание уделялось категории граждан, которая находится в группе риска, - люди старшего возраста, отметили в пресс-службе мэрии.

Согласно режиму повышенной готовности, из дома можно выходить только в редких случаях:

- на работу (если сфера деятельности входит в разрешенную по постановлению губернатора, при себе иметь справку от работодателя);

- для выгула животных (не далее 100 метров от дома);

- для выноса мусора;

- для похода в магазин или аптеку, ближайшие к дому.

Кроме того, в регионе действует масочный режим. Средствами индивидуальной защиты следует надевать в общественных местах, транспорте, магазинах.

«Каждый гражданин может внести свой вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, по данным на 25 мая в области зафиксировано 1803 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – 94. Из них 1255 человек вылечились, скончались 15.

Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/ostavaytes_doma_kak_vnesti_svoy_vklad_v_borbu_s_koronavirusom/
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Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 09:32
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