«Экспресс» теперь можно смотреть в HD-качестве у провайдера «Дом.ру»

С 25 мая телеканал «Экспресс» начал выходить в HD-качестве на кабельных сетях «Дом.ру». Об этом сообщил генеральный директор медиахолдинга Виктор Рубцов.

«У нас были длительные переговоры с «Дом.ру», были инициированы работы. У «Экспресса» появилась техническая возможность отдавать в кабельную сеть «Дом.ру» сигнал в формате HD, то есть с разрешением 1080 на 1920 точек. Сегодня в компании проводили работы, сигнал у нас тестировался уже порядка трех с лишним недель», - рассказал Виктор Рубцов.

Гендиректор холдинга отметил, что в работе был задействован весь технический отдел «Экспресса». По его словам, переход на HD позволит зрителям смотреть телеканал, наслаждаясь более качественной картинкой и звуком. Также он сообщил о том, что вопрос о выходе «Экспресса» в HD-формате обсуждается и с другими провайдерами.

Напомним, телеканал можно смотреть на 21 кнопке, а также на телеканале ОТР (9 кнопка) с 6 до 9 часов и с 17 до 19.