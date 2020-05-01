Академик РАН призвал разрешить пенсионерам прогулки

По его словам, люди старшего возраста очень дисциплинированные. Поэтому, если они выйдут на улицу, то не будут нарушать правила, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого. Свежий воздух обязательно нужен, это 100%», — подчеркнул он.

Врач добавил, что во время пандемии важно сохранять оптимистичный настрой и верить, что все завершится хорошо. Также он рекомендовал во время режима самоизоляции сохранять физическую активность, поменьше сидеть, спать и есть в меру.

Лео Бокерия считает, что России удастся победить эпидемию в конце лета. Он назвал принятые в связи с коронавирусом меры адекватными и «абсолютно своевременными». При этом академик напомнил, что у российского общества есть большой опыт борьбы с инфекциями.