«Вспомнил юность». В Мокшанском районе пенсионер лишился глаза при испытании самострела

В Мокшанском районе Пензенской области пенсионер потерял глаз при испытании самодельного огнестрельного оружия. За его незаконное изготовление и хранение на мужчину завели семь уголовных дел.

По данным пресс-службы регионального УМВД, сельчанин, отбывший наказание за смертельное ДТП, вернулся из тюрьмы и жил один. По его словам, он вспомнил юность и решил изготовить самострелы из подручных средств. Позднее пенсионер отправился на берег реки, чтобы испытать одно из своих творений.

«В результате выстрела самодельное оружие разорвало на части, одна из которых попала мужчине в глаз, он полностью выпал. В шоковом состоянии гражданин добрался до почтового отделения напротив своего дома и попросил вызвать ему скорую помощь», - уточнили в пресс-службе.

Медики, в свою очередь, обратились в полицию. Следственно-оперативная группа приехала домой к пострадавшему и обнаружила три самострела-поджига и порох. На мужчину завели семь уголовных дел: по факту незаконного хранения взрывчатых веществ, три – по факту нелегального изготовления каждого из самодельных оружий, и еще три – по факту их хранения.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.