География Covid-19. В Пензенском районе зафиксировали рекордное число заболевших

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о распространении коронавируса в регионе на 25 мая.

По ее словам, подтвержденных случаев COVID-19 в области – 1803, новых выявленных – 94. Среди заболевших есть шестеро детей: двое 2-летних малышей, один годовалый ребенок, а также ребята 11, 14 и 16 лет. Остальные пациенты - в возрасте от 18 до 90 лет.

Рекордное количество заболевших зафиксировали в Пензенском районе - 39. В областном центре количество коронавирусов снизилось, там 25 мая Covid-19 подтвердили у 11 человек, 24 мая было 49 пациентов. В Городищенском районе – 5 заболевших, в Кузнецке – 15, в Башмаковском районе – 12, Каменском районе – 4. В Лунинском, Лопатинском, Иссинском, Никольском, Наровчатском, Шемышейском, Сердобском и Вадинском районах – по одному заразившемуся.

«Находится под наблюдением 5049 человек, сняты с него 10031. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 29169 человек (30121 исследование), а в лабораториях лечебной сети - 39820 человек (42622 исследования)», - уточнила Дина Черемушкина.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин сообщил, что в Пензенской области заболеваемость смещается в сторону районов. По данным на 22 мая, наибольшее число заболевших - Шемышейский, Лунинский, Бессоновский, Белинский, Малосердобинский, Башмаковский и Пензенский районы. Регистрируются парные, групповые очаги по месту жительства.