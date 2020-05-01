«Русмолко» в онлайн-режиме проведет отбор животных для фермы

Планируется отобрать животных для строящегося молочного комплекса «Русмолко» на 5200 голов в Сердобском районе Пензенской области, партия прибудет туда уже в июне. До конца года планируется завезти порядка 4,5 тысяч животных.

На сей раз отберут 900 голов высокопродуктивной голштинской породы: 600 нетелей со сроком стельности 3-5 месяцев и 300 телочек в возрасте 7-11 месяцев. Их будут осматривать в два этапа. На первом оценят племенной потенциал, ознакомившись с племенными карточками-родословными, особое внимание уделят изучению племенных и продуктивных качеств всех предков, включая показатели по содержанию жира и белка. Также специалисты обратят внимание на возраст животных при отеле, а также на быка-осеменителя.

На втором этапе эксперты осмотрят животных в режиме онлайн. Здесь важнейшую роль играет оценка развития животного в соответствии с возрастом и экстерьера, а также состояния здоровья, отсутствия зп=аболеваний.

Напомним, «Русмолко» начала поставлять скот на крупнейшую в России молочнуб ферму в прошлом году. Сегодня поголовье на комплексе составляет более 5000 голов, при выходе на полную мощность составит 10400 голов.

Летом 2019-го компания объявила о строительстве молочно-товарного комплекса на 5200 голов в Сердобском районе. Проект предполагает ферму замкнутого цикла, он будет реализован в два этапа. Вторая очередь будет завершена к концу 2020 года.