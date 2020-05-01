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«Русмолко» в онлайн-режиме проведет отбор животных для фермы

«Русмолко» в онлайн-режиме проведет отбор животных для фермы

Пн, 25.05.20 13:25
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Специалисты компании «Русмолко» впервые дистанционно осмотрят животных, находящихся в Германии, для собственной фермы.

Планируется отобрать животных для строящегося молочного комплекса «Русмолко» на 5200 голов в Сердобском районе Пензенской области, партия прибудет туда уже в июне. До конца года планируется завезти порядка 4,5 тысяч животных.

На сей раз отберут 900 голов высокопродуктивной голштинской породы: 600 нетелей со сроком стельности 3-5 месяцев и 300 телочек в возрасте 7-11 месяцев. Их будут осматривать в два этапа. На первом оценят племенной потенциал, ознакомившись с племенными карточками-родословными, особое внимание уделят изучению племенных и продуктивных качеств всех предков, включая показатели по содержанию жира и белка. Также специалисты обратят внимание на возраст животных при отеле, а также на быка-осеменителя.

На втором этапе эксперты осмотрят животных в режиме онлайн. Здесь важнейшую роль играет оценка развития животного в соответствии с возрастом и экстерьера, а также состояния здоровья, отсутствия зп=аболеваний.

Напомним, «Русмолко» начала поставлять скот на крупнейшую в России молочнуб ферму в прошлом году. Сегодня поголовье на комплексе составляет более 5000 голов, при выходе на полную мощность составит 10400 голов.

Летом 2019-го компания объявила о строительстве молочно-товарного комплекса на 5200 голов в Сердобском районе. Проект предполагает ферму замкнутого цикла, он будет реализован в два этапа. Вторая очередь будет завершена к концу 2020 года.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Русмолко"
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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01.04.2020 13:48
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