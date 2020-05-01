Жителям Севера назвали дату возрата горячей воды

В Пензе на ряде улиц 25 мая отключили горячее водоснабжение.

Воду отключили сегодня утром на улицах Аустрина, Байкова, Компрессорной, Можайского, Депутатской, Сумской, Лунинской, Нестерова, проезде Можайского. Кроме того, горячей воды нет в корпусе детского сада №71, школе №71, лицее архитектуры и дизайна №3, детской поликлинике №2.

«Это связано с подготовкой тепловых сетей к началу отопительного сезона. Специалисты будут проводить испытания трубопроводов на прочность и плотность», - сообщили в пресс-службе Мордовского филиала «Т Плюс».

Планируется восстановить водоснабжение до 20 часов 28 мая.