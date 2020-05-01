Пензенцам сообщили об ухудшении погоды 26 мая

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории региона прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами скорость ветра увеличится до 15-17 метров в секунду.

Также пензенцев ждет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а днем поднимется до 14-19 градусов.

При усилении ветра спасатели рекомендуют жителям не оставаться на улице, нужно зайти в помещение или укрыться в подъездах, подземных переходах. Нельзя прятаться около стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев, линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.