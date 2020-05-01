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25.05.2020г.
Часть затрат на ввод заброшенных земель в севоборот возместит госбюджет

Часть затрат на ввод заброшенных земель в севоборот возместит госбюджет

Пн, 25.05.20 14:08
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25 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с главами администраций районов ход сельскохозяйственных работ.

1 миллион 445 тысяч гектаров земель области задействовано под сев яровых, технических культур, картофеля и овощей.

«Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 836,3 тысяч га, технические – 410 тысяч, картофель – 28,9 тысяч га, овощи – 5,9 тысяч гектаров. В севооборот введены более 26 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель», - сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отмечено, что в 2020 году планируется произвести не менее 2,3 миллиона тонн зерна, 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн масличных культур.

«Более 99% озимых - в хорошем и удовлетворительном состоянии. Яровой сев выполнен на 84%, по его темпам Пензенская область находится на третьем месте в ПФО. Осталось посеять в основном кукурузу на зерно, подсолнечник и гречиху», - рассказал врио министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.

Выслушав доклад, губернатор поручил главам районов, которые по погодным условиям отстают по показателям сева, обговорить возможность аренды техники в соседних районах.

В этом году планируется ввести в севооборот 37 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Пензенская область вошла в федеральную программу, и до 70% затрат на обработку земли будет возмещено из федерального бюджета.

«Необходимо полностью рассчитаться с аграриями, которые проводят эту работу», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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01.04.2020 13:48
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