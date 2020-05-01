Часть затрат на ввод заброшенных земель в севоборот возместит госбюджет

1 миллион 445 тысяч гектаров земель области задействовано под сев яровых, технических культур, картофеля и овощей.

«Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 836,3 тысяч га, технические – 410 тысяч, картофель – 28,9 тысяч га, овощи – 5,9 тысяч гектаров. В севооборот введены более 26 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель», - сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отмечено, что в 2020 году планируется произвести не менее 2,3 миллиона тонн зерна, 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн масличных культур.

«Более 99% озимых - в хорошем и удовлетворительном состоянии. Яровой сев выполнен на 84%, по его темпам Пензенская область находится на третьем месте в ПФО. Осталось посеять в основном кукурузу на зерно, подсолнечник и гречиху», - рассказал врио министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.

Выслушав доклад, губернатор поручил главам районов, которые по погодным условиям отстают по показателям сева, обговорить возможность аренды техники в соседних районах.

В этом году планируется ввести в севооборот 37 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Пензенская область вошла в федеральную программу, и до 70% затрат на обработку земли будет возмещено из федерального бюджета.

«Необходимо полностью рассчитаться с аграриями, которые проводят эту работу», - подчеркнул Иван Белозерцев.