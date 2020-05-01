Жителям России осенью планируют начать делать прививки от коронавируса

Планируется, что в России массовая вакцинация от Covid-19 начнется осенью, сообщает телеканал «360» со ссылкой на эфир «Первого канала».

«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Проведение вакцинации займет определенный срок. При лучшем сценарии процедура продлится от полугода до девяти месяцев», — сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Также он рассказал, что уже вколол себе вакцину от коронавируса, разрабатываемую в центре имени Гамалеи.

Само производство вакцины планируют запустить к концу лета. Пока в НИЦ подходят к концу доклинические исследования препарата.