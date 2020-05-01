Белозерцев поручил организовать «горячие линии» по вопросам проведения ЕГЭ

В 2020 году 5777 выпускников Пензенской области намерены поступать в вузы, им предстоит сдать Единые госэксамены (ЕГЭ). Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков на оперативном совещании в правительстве 25 мая.

Он рассказал, что экзамены пройдут с 29 июня по 20 июля. При этом предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ и вторая волна вступительных испытаний. В вузах документы начнут принимать в августе.

«Таким образом, и в первую, и во вторую волну ребята могут спокойно сдать экзамены и подать документы в то учебное заведение, которое они выбрали. Здесь волноваться не нужно», - сказал Александр Воронков.

В настоящее время специалисты проводят подготовку аудиторий, чтобы они соответствовали санитарно-эпидемическим требованиям, рассказали в пресс-центре облправительства.

«Нужно быть готовыми ответить на вопросы родителей и детей. В связи с этим поручаю организовать «горячие линии» в министерстве образования Пензенской области, в управлениях и отделах образования городов и районов. Любые проблемные вопросы должны разрешаться в соответствии с законом», - заявил губернатор Иван Белозерцев.