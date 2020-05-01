В суде озвучили приговор по делу экс-министра Владимира Стрючкова

25 мая в Сосновоборском районном суде состоялось заседание, на котором огласили приговор по делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил ответственный за взаимодействие со СМИ, администратор суда Рафик Керимов после заседания.

«Сейчас произошло оглашение приговора. Три года три месяца в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера», - сообщил он.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении Владимира Стрючкова завершили в конце января. 26 февраля началось рассмотрение дела в закрытом режиме в Сосновоборском районном суде. В конце апреля экс-министру продлили срок домашнего ареста до 23 мая.

Ранее информагентство также писало о том, что Владимира Стрючкова в суде защищали три адвоката.