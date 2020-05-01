Пензенские волонтеры показали первые шаги покалеченного щенка

Волонтеры назвали малыша Симба. Они пояснили, что щенок жил на улице. Там его укусил большой пес, после этого пушистик не мог стоять и нормально передвигаться.

«Сначала мы подозревали перелом лопаток, но на рентгене он не подтвердился. У малыша нарушена проприорецепция — это отсутствие ощущения своих лап в пространстве, поэтому он не может их правильно ставить. Для того, чтобы Симба заново научился ходить, нужно потратить огромное количество времени и наших сил: с ним нужно заниматься по несколько часов в день — это массаж, гимнастика, плавание и немного поддерживающих препаратов», - написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что после долгих стараний волонтеров малыш сделал первые уверенные шаги. Однако на этом реабилитация не заканчивается, волонтеры продолжают терапию. Узнать о том, как помочь им восстановить здоровье Симбы, можно здесь.