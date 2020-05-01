Губернатор поручил активно возводить многоквартирные дома не только в Пензе

Согласно федеральному проекту «Жилье», в 2020 году в регионе запланировано ввести более 1 миллиона квадратных метров.

Как сообщили в пресс-центре правительства области, Пензенская область входит в пятерку лидеров в ПФО по темпам ввода жилья. По данным Пензастата, за январь-апрель 2020 года на территории Пензенской области введено в эксплуатацию 232,7 тыс. кв. метров жилья, что составляет 120,7% к соответствующему периоду 2019 года.

Запланировано строительство и в районах, в частности, в селе Кривошеевка возведут 11 тысяч квадратных метров жилья. Также намечено реализовать пилотный проект комплексной индивидуальной застройки в селе Поселки.

«Прошу глав администраций обратить внимание: многоквартирное жилищное строительство должно вестись как в областном центре, так и в Кузнецке и в других городах. Я приводил пример, когда в Сердобске не строят ничего нового; надо покупать квартиры, а купить нечего, и старое жилье перепродают за хорошие деньги. Так быть не должно. Нужно строить новое жилье, тогда район будет жить», - сказал губернатор.