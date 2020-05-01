В Заречном войсковой части 3473 исполнилось 62 года

24 мая войсковая часть, которая базируется в городе Заречный Пензенской области, отпраздновала свой 62-й день рождения. Она была сформирована в 1958 году для охраны государственных предприятий, а позднее и периметра города. В 2016-м полк вошел в состав Федеральной службы войск национальной гвардии.

Солдаты и офицеры войсковой части 3473 день за днем заступают на боевое дежурство. Им никак нельзя расслабляться на посту. Только за последние три года военнослужащие задержали 585 нарушителей пропускного и внутриобъектового режима.

«При срабатывании технических средств охраны, начальник караула отправляет тревожную группу для выяснения причины. На месте он обнаруживает признаки проникновения. После их определения специалисты организовывают преследование нарушителя», - рассказал военнослужащий войсковой части 3473 Геннадий Маштаков.

Одну из важнейших ролей в обеспечении безопасности играет местная кинологическая служба. Собаки в Заречном патрулируют город вместе с военными. Кроме того, в части есть четвероногие, натренированные для минно-розыскных работ.

«Собака берет след и ведет человека. Самое главное – найти его, а потом остается только бежать», - сказал кинолог войсковой части 3473 Владимир.

Военные не сразу начали обеспечивать безопасность целого города. Изначально в обязанности солдат и офицеров входила лишь охрана важного государственного объекта. Кроме того, ключевой датой в истории полка стало 5 апреля 2016 года. Его включили в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

«На протяжении всего пути военнослужащие войсковой части 3473 достойно стоят на страже государственных интересов, успешно решают задачи по охране и обороне порученного объекта, поддержанию конституционного порядка, проявляя при этом высокую выучку, героизм и беспредельную преданность нашей Родине», - отметил командир войсковой части 3473 Сергей Кошелев.

За время существования этой части около 200 военнослужащих полка побывали в «горячих точках». Кроме того, 163 человека были удостоены государственных наград, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.