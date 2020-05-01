Погода
Сегодня
+17 оС
Завтра
+17 оС

$ 71 р

€ 77 р

4:29
26.05.2020г.
Covid-2019. Педагоги призывают пензенцев не пренебрегать здоровьем детей

Covid-2019. Педагоги призывают пензенцев не пренебрегать здоровьем детей

Вт, 26.05.20 01:34
Просмотров: 273

Количество детей, заразившихся Covid-19 в Пензенской области, вновь увеличилось. По данным оперативного штаба 25 мая среди маленьких пациентов - годовалый малыш, двое детей двух лет, по одному подростку 11, 14, и 16 лет. Однако, несмотря на все ограничительные меры, некоторые родители продолжают пренебрегать здравым смыслом и советами врачей: они гуляют с детьми, ходят в гости и по магазинам. На проблему обратили внимание представители совета молодых педагогов области.

Молодые преподаватели городских школ обеспокоены ситуацией, которую они изо дня в день видят в своих дворах. Некоторые взрослые, несмотря на режим самоизоляции, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни своих детей, отправляясь на прогулки. Чтобы рассказать об опасности подобных действий, на улицы города вышли преподаватели.

«Мы подходим к родителям, но держим дистанцию. Педагоги знают методики, с помощью которых все можно объяснить человеку доступным языком, провести с ним профилактическую работы для того, чтобы повлиять на эту ситуацию», - рассказала специалист по работе с молодежь. Многофункционального молодежного центра Пензенской области Радмила Лазько.

Беспечность родителей приводит к тому, что малыши заражаются сами и могут заразить старших родственников - бабушек и дедушек, которые, зачастую, переносят пневмонию нового типа очень тяжело. Не останавливает взрослых и почти каждодневный прирост заболевших в возрасте до 18 лет. Педагоги надеются, что их беседы помогут родителям пересмотреть свои взгляды.

«Мы начали с соцсетей. Преподаватели записывают видеообращения к родителям, рассылают их в сообщества. Затем мы планируем пройтись по местам, где взрослые гуляют с детьми, с целью провести с взрослыми разъяснительную беседу, связанную с этой ситуацией», - сказала председатель совета молодых педагогов Пензенской области Мария Жучкина.

Помимо наставлений, преподаватели раздают мамам с детьми и прохожим на улицах маски и перчатки. Акцию (0+) будут проводить ежедневно до окончания режима самоизоляции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Начальник управления ЖКХ Пензы рассказал о работах по озеленению города
03:33
Пензенская область готова к проведению тестов на антитела к Covid-19
02:36
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
Владимир и его муза. В «Новых берегах» нашла свое счастье незрячая пара
31.03.2020 18:05
«Я кое-что для Родины сделал». История участника легендарного Парада Победы
31.03.2020 14:51
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
Владимир и его муза. В «Новых берегах» нашла свое счастье незрячая пара
31.03.2020 18:05
«Я кое-что для Родины сделал». История участника легендарного Парада Победы
31.03.2020 14:51

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс