Covid-2019. Педагоги призывают пензенцев не пренебрегать здоровьем детей

Количество детей, заразившихся Covid-19 в Пензенской области, вновь увеличилось. По данным оперативного штаба 25 мая среди маленьких пациентов - годовалый малыш, двое детей двух лет, по одному подростку 11, 14, и 16 лет. Однако, несмотря на все ограничительные меры, некоторые родители продолжают пренебрегать здравым смыслом и советами врачей: они гуляют с детьми, ходят в гости и по магазинам. На проблему обратили внимание представители совета молодых педагогов области.

Молодые преподаватели городских школ обеспокоены ситуацией, которую они изо дня в день видят в своих дворах. Некоторые взрослые, несмотря на режим самоизоляции, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни своих детей, отправляясь на прогулки. Чтобы рассказать об опасности подобных действий, на улицы города вышли преподаватели.

«Мы подходим к родителям, но держим дистанцию. Педагоги знают методики, с помощью которых все можно объяснить человеку доступным языком, провести с ним профилактическую работы для того, чтобы повлиять на эту ситуацию», - рассказала специалист по работе с молодежь. Многофункционального молодежного центра Пензенской области Радмила Лазько.

Беспечность родителей приводит к тому, что малыши заражаются сами и могут заразить старших родственников - бабушек и дедушек, которые, зачастую, переносят пневмонию нового типа очень тяжело. Не останавливает взрослых и почти каждодневный прирост заболевших в возрасте до 18 лет. Педагоги надеются, что их беседы помогут родителям пересмотреть свои взгляды.

«Мы начали с соцсетей. Преподаватели записывают видеообращения к родителям, рассылают их в сообщества. Затем мы планируем пройтись по местам, где взрослые гуляют с детьми, с целью провести с взрослыми разъяснительную беседу, связанную с этой ситуацией», - сказала председатель совета молодых педагогов Пензенской области Мария Жучкина.

Помимо наставлений, преподаватели раздают мамам с детьми и прохожим на улицах маски и перчатки. Акцию (0+) будут проводить ежедневно до окончания режима самоизоляции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.