В Пензе 4 часа сохранялся минимальный индекс самоизоляции

По данным сервиса «Яндекса», определяющего индекс самоизоляции городов России, а также ближнего зарубежья, в Пензе данный показатель в полдень 25 мая вновь достиг антирекордного значения - 1,1.

Сервис анализирует число людей на улицах города, автомобильный трафик и сравнивает с периодом до распространения коронавирусной инфекции. 1 апреля, в первый день самоизоляции, индекс Пензы в 12:00 составлял 3,6.

9 мая показатель не опускался ниже трех, но после завершения периода нерабочих дней он вновь снизился. 22 мая в полдень был зафиксирован антирекорд - 1,1. В выходной ситуация выглядела значительно лучше: по состоянию на 12 часов 24 мая индекс самоизоляции составлял 3,1, за весь день он не опускался ниже 3.

Однако 25 мая индекс вновь провалился. Более того, значение 1,1 держалось целых четыре часа – с 11 до 15 часов.

Напомним, в регионе 1803 подтвержденных случая коронавируса, из них 94 выявили за последние сутки.