В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий

Танк Т-34 , который пензенские промышленники поставили «на мирные колеса», останется на одном из местных заводов. Там под наблюдением специалистов он пробудет вплоть до праздничных мероприятий. Напомним, их в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Без дела машина, которая совсем недавно была частью монумента, не простаивает. Ее исправность регулярно проверяют.

До триумфального возвращения легендарного Т-34 остался один шаг - дождаться окончания пандемии и проехать на торжествах в честь 75-й годовщины Победы по пензенским улицам. Но, несмотря на всю мощь, военная техника, тем более такого возраста, требует особого ухода. Ее просто в уголке не припаркуешь. Чтобы не сели аккумуляторы и для проверки на возможные протечки, танк раз в неделю заводят и прогревают.

Традиция, что механику-водителю помогают все, бытует еще с Великой Отечественной войны. Правда, тогда это понимали в буквальном, физическом смысле. Простой и результативный Т-34, говорят инженеры, был механически трудным в управлении. Из-за того, что зубья в коробке передач были прямыми, а не косыми, включить передачу крайне непросто. Для этого нужно приложить силу.

Все детали, которые заново установили на пензенском танке, - в лучшем случае его ровесники: сегодня никто не изготавливает такие исторические механизмы. Земляку, который совершал подвиги из такой же тесной кабины, в которой так тяжело дышать, обновленный танк обязан своим внешним видом. Фраза «Пенза мстит» и семь звезд на дуле с обеих сторон списаны с танка из фильма «Экипаж машины боевой» (12+). На нем по сюжету воевал Герой Советского Союза, уроженец Пензенской области Александр Милюков.

Экипаж для первого парадного выхода обновленной машины пока не определили. Над восстановлением танка-легенды трудились порядка 30 организаций области.

«Механик-водитель есть. Это приглашенный человек, который умеет ездить на таком транспорте. А экипаж будет сформирован из ветеранов предприятий, которые участвовали в реконструкции танка. Водитель-механик не просто должен управлять этой машиной, но и знать ее материальную базу для того, чтобы своевременно на ходу устранять возникающие неисправности», - сказал директор по спецпроизводству пензенского завода Александр Демкин.

У танка долго и с большим трудом восстанавливали гусеницу: сначала ее четыре часа нагревали до 400 градусов, потом в водяной ванне отбивали ржавчину.

Гусеница – это то немногое, что осталось оригинальным от пензенского танка, что не пришлось менять. Эксперты уверены, что она не нанесет никакого урона местным дорогам, если исключить мощные маневры.

В 2020 году День Парада Победы, впервые в истории, пока не известен, но план действий для Т-34 готов. Его еще раз загонят в цех, подкрасят и добавят праздничных деталей. На парад мирный пензенский танк отправится прямиком с завода, впервые избегнув в этом промежутке боя и войны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.