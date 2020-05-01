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26.05.2020г.
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий

В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий

Вт, 26.05.20 07:39
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Танк Т-34 , который пензенские промышленники поставили «на мирные колеса», останется на одном из местных заводов. Там под наблюдением специалистов он пробудет вплоть до праздничных мероприятий. Напомним, их в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Без дела машина, которая совсем недавно была частью монумента, не простаивает. Ее исправность регулярно проверяют.

До триумфального возвращения легендарного Т-34 остался один шаг - дождаться окончания пандемии и проехать на торжествах в честь 75-й годовщины Победы по пензенским улицам. Но, несмотря на всю мощь, военная техника, тем более такого возраста, требует особого ухода. Ее просто в уголке не припаркуешь. Чтобы не сели аккумуляторы и для проверки на возможные протечки, танк раз в неделю заводят и прогревают.

Традиция, что механику-водителю помогают все, бытует еще с Великой Отечественной войны. Правда, тогда это понимали в буквальном, физическом смысле. Простой и результативный Т-34, говорят инженеры, был механически трудным в управлении. Из-за того, что зубья в коробке передач были прямыми, а не косыми, включить передачу крайне непросто. Для этого нужно приложить силу.

Все детали, которые заново установили на пензенском танке, - в лучшем случае его ровесники: сегодня никто не изготавливает такие исторические механизмы. Земляку, который совершал подвиги из такой же тесной кабины, в которой так тяжело дышать, обновленный танк обязан своим внешним видом. Фраза «Пенза мстит» и семь звезд на дуле с обеих сторон списаны с танка из фильма «Экипаж машины боевой» (12+). На нем по сюжету воевал Герой Советского Союза, уроженец Пензенской области Александр Милюков.

Экипаж для первого парадного выхода обновленной машины пока не определили. Над восстановлением танка-легенды трудились порядка 30 организаций области.

«Механик-водитель есть. Это приглашенный человек, который умеет ездить на таком транспорте. А экипаж будет сформирован из ветеранов предприятий, которые участвовали в реконструкции танка. Водитель-механик не просто должен управлять этой машиной, но и знать ее материальную базу для того, чтобы своевременно на ходу устранять возникающие неисправности», - сказал директор по спецпроизводству пензенского завода Александр Демкин.

У танка долго и с большим трудом восстанавливали гусеницу: сначала ее четыре часа нагревали до 400 градусов, потом в водяной ванне отбивали ржавчину.

Гусеница – это то немногое, что осталось оригинальным от пензенского танка, что не пришлось менять. Эксперты уверены, что она не нанесет никакого урона местным дорогам, если исключить мощные маневры.

В 2020 году День Парада Победы, впервые в истории, пока не известен, но план действий для Т-34 готов. Его еще раз загонят в цех, подкрасят и добавят праздничных деталей. На парад мирный пензенский танк отправится прямиком с завода, впервые избегнув в этом промежутке боя и войны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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