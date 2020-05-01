В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли мухи стать переносчиками Covid-19

В Роспотребнадзоре объяснили, являются ли мухи и другие насекомые переносчиками коронавируса.

Как пояснили в официальном Instagram-аккаунте ведомства, это маловероятно, так как Covid-19 относится к типичным респираторным вирусам и передается преимущественно воздушно-капельным путем. Специалисты уточняют, что солнечный свет и высокая температура воздуха в летние месяцы будут способствовать более быстрой гибели вируса.

Однако мухи могут переносить другие инфекции. Для предотвращения дизентерии, брюшного тифа, холеры и других заболеваний следует не допускать контакта мух и других насекомых с пищей.

«Тщательно мойте овощи и фрукты, дезинфицируйте кухонные поверхности и детали санузлов», - предупредили граждан.