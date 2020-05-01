Сельская ипотека в Спутнике — это просто

Все больше пензенских семей выбирает сельскую ипотеку! Расшириться, чтобы каждому члену семьи хватало угла для свободы и творчества, а еще иметь хороший вид за окном, место для прогулок рядом с домом и главное — чтобы было выгодно. Так в одном желании объединились Город Спутник и сельская ипотека.





«Мы пришли в офис «Термодома», там нам подобрали потрясающую трехкомнатную квартиру, о которой мы мечтали, от сотрудников узнали о сельской ипотеке. Взяли кредит на 15 лет. В банке документы подавали быстро — вообще весь процесс оказался простой. Сейчас мы счастливы, что будем и дальше жить в Спутнике в квартире нашей мечты», — рассказала Марина Родина.

В 2020 году Город Спутник как часть территории Пензенского района вошел в перечень утвержденных Минсельхозом территорий, на которых действует сельская ипотека. То есть купить квартиру в Спутнике стало еще выгоднее, ведь процентная ставка по кредиту начинается от 2,7% годовых.

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