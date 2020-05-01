Пензенцы выложили в Сеть видео горящего большегруза

В Пензе днем 25 мая загорелся грузовой автомобиль . В Сети опубликовано видео с места происшествия.

Кадры появились в группе соцсети «ВКонтакте». В момент съемки кабина МАЗа была объята густым дымом.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что сообщение о возгорании грузового автомобиля на ул. Мира поступило около 15:53. У большегруза выгорел моторный отсек. Для его тушения привлекли 8 человек и две спецмашины. В настоящее время огонь ликвидировали, пострадавших нет.

Специалистам предстоит провести проверку, чтобы разобраться в случившемся.