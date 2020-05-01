Мебельные предприятия Пензы готовы увеличить объем производства после запуска

Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Посетил мебельные предприятия Пензы, которые были недавно вновь запущены. Осмотрели производственные площади и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Они готовы в кратчайшие сроки вернуться к прежним объемам производства и существенно их увеличить. Это важно для экономики», - отметил губернатор.

Посетил мебельные предприятия Пензы, которые были недавно вновь запущены. Осмотрели производственные площади и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Они готовы в кратчайшие сроки вернуться к прежним объемам производства и существенно их увеличить. Это важно для экономики. pic.twitter.com/KbdsJyCMHT — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 25, 2020

Напомним, в связи распространением коронавируса в Пензенской области действует режим повышенной готовности. Ряд сфер деятельности были вынуждены закрыться, с 1 мая мебельщикам разрешили возобновить производство.