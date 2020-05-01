Президент РФ подписал закон об изменения в правилах ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который утверждает новую систему тарификации ОСАГО. Она будет базироваться на рыночных принципах и конкуренции.

Ранее система тарификации не учитывала возможные скидки за ряд положительных характеристик водителя, в том числе за отсутствие нарушений правил дорожного движения, пишет ТАСС.

Теперь страховщики сами будут выбирать подход к применению базовых ставок, ориентируясь на их максимальные и минимальные значения, регулируемые Центробанком.

Водители смогут пользоваться калькуляторами на сайте страховщика для предварительного расчета платы, через сервисы сообщать об аварии. Также с 1 марта по 30 сентября 2020 года договор ОСАГО можно заключить без диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра. Но потом нужно предоставить этот документ страховщику.