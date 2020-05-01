В Подмосковье для школьников «Последний звонок» провели онлайн

25 мая для подмосковных школьников «Последний звонок» впервые провели онлайн из-за пандемии коронавируса. К трансляции подключилось около полутора миллионов человек.

Как сообщает телеканал «360», выпускниками в Подмосковье стали почти 115 тысяч человек. Шестеро ребят смогли пообщаться с губернатором по видеосвязи из дома. Это школьники из Красногорска, Мытищ, Богородского, Дмитрова, Химок и Коломны.

«Когда оканчиваешь школу, перед тобой появляются новые горизонты и возможности. Я хотел бы, ребята, пожелать вам успехов в сдаче экзаменов, поступлении и чтобы сбылись ваши самые смелые мечты. Очень рад вас видеть», - отметил глава региона Андрей Воробьев.

Он пожелал школьникам беречь родителей, верить в мечту и не сомневаться в своих возможностях. После официальной части приглашенная певица Zivert исполнила для всех зрителей свои хиты. Она вспомнила о том, как училась в школе и начала увлекаться музыкой.

«Петь начала до школы. Дома, на табуретке перед родителями. В школе училась, но после девятого класса окончила ее экстерном за год, поэтому у меня выпускного не было с одноклассниками. Но сегодня я планирую наверстать упущенное с вами, ребят», — призналась певица.

Напомним, сдача единого государственного экзамена в этом году начнется 29 июня, основная волна всех экзаменов продлится до 20 июля.