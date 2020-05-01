Реабилитация после Covid-19. Советы для пензенцев

В министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали о том, как должен проходить период реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусом.

Так, после выздоровления жители должны находятся на изоляции не менее двух недель. В первую очередь, гражданам следует соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и исключить перепады температуры для организма. Отмечается, что пациентам можно гулять на свежем воздухе, но только в малолюдных местах.

Важно придерживаться полноценной диеты с достаточным содержанием белков и повышенным содержанием витаминов, а также пить достаточное количество жидкости.

«В части приема медикаментов рекомендованы витамины D, А, С, Е, а также микроэлементы. Особое внимание нужно уделять восстановлению микрофлоры кишечника, для этого стоит употреблять больше пищи богатой клетчаткой, длительными курсами до полутора-двух месяцев принимать пробиотики, а также препараты, улучающие работу печени», - уточнили в пресс-службе министерства.

Жителям советуют обращаться к специалисту для составления индивидуальной схемы иммунокоррекции, так как после болезни сопротивляемость организма к инфекциям снижается. Категорически запрещено надувать шарики в качестве дыхательной гимнастики, так как высок риск развития спонтанного пневмоторакса. Лучше укреплять здоровье с помощью ингаляции, фонофареза и небулайзерной терапии.