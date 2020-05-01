В Пензе ограничат продажу алкоголя

В Пензе на один день ограничат продажу алкогольной продукции.
Рекомендовано ограничить продажу спиртного в день «Последнего звонка». Соответствующее постановление подписал мэр Пензы Андрей Лузгин. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ограничительные меры будут действовать 29 мая с 8:00 до 23:00.
Контролировать продажу алкоголя несовершеннолетним, поручено сотрудникам администраций районов города.
Напомним, в 2020 году «Последний звонок» (0+) в школах области из-за непростой эпидобстановки пройдет в онлайн-формате.