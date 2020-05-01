Пензенская область вошла в тройку регионов по числу вылечившихся от Covid-19

Пензенская область среди регионов ПФО стала третьей по числу вылечившихся от коронавируса. В регионе – 1255 выписавшихся пациентов.

Наибольший показатель – в Нижегородской области – 2470 человек, на втором месте – Татарстан - 1959.

При этом Пензенская область поднялась с 11 места на восьмое по общему числу случаев коронавируса – более 1800 заболевших, отмечает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По числу инфицированных на 100 тыс. населения регион пока на шестом месте с показателем 134,9. По числу смертей от вируса Пензенская область – на пятом месте в ПФО.

Меньше всего заболевших остается в Удмуртии - 529 человек.