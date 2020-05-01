Иван Белозерцев улучшил позиции в топ-20 губернаторов-блогеров

По итогам апреля 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых глав регионов, ведущих блоги.

Согласно рейтингу «Медиалогии», Иван Белозерцев с индексом цитируемости 192,7 занял 13 место, поднявшись вверх на четыре строчки. В частности, авторы исследования отмечают, что в СМИ цитировали его запись в блогах о том, что губернатор перечислил свой месячный заработок в созданный в регионе фонд борьбы с коронавирусом.



Первое место в рейтинге сохраняет мэр Москвы Сергей Собянин (1508,4), также в тройке лидеров - глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (1104,6) и глава Свердловской области Евгений Куйвашев (881,6).



Напомним, рейтинг строится на основе базы системы «Медиалогия», включающей более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и т.д. Данные были рассчитаны 25 мая.