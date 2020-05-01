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26.05.2020г.
Пензенская область готова к проведению тестов на антитела к Covid-19

Пензенская область готова к проведению тестов на антитела к Covid-19

Вт, 26.05.20 02:36
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В Пензенской области с июня будут проводить тесты на антитела к коронавирусу. Об этом стало известно в ходе совещания в региональном правительстве, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Первыми эти анализы собираются начать делать в центре специализированных видов медицинской помощи. Там уже приобретено необходимое оборудование.

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться неблагополучной. Об этом в ходе совещания заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин. По данным на 25 мая лабораторно подтверждены 1803 случая заражения коронавирусом. 15 человек умерли. Заболеваемость стала смещаться в сторону муниципальных образований. Наибольшее число зарегистрировано в Шемышейском, Лунинском, Бессоновском, Белинском и Пензенском районах. Среди заболевших - пенсионеры, дети и люди трудоспособного возраста. Растет количество бессимптомных больных.

«Нарастает удельный вес очагов, у которых не определяются первичные признаки, источник, они составляют 58%», - сказал Михаил Перекусихин.

Кроме того, растет число заболевших внебольничной пневмонией. Пациенты с таким диагнозом, при течении заболевания в легкой форме, получают лечение на дому, но так же под пристальным наблюдением медиков.

«С 15 мая мы перешли к оказанию медицинской помощи пациентам с легкой формой внебольничной пневмонии на дому. Мониторим ситуацию каждый день. Смотрим, правильно ли назначено лечение, обеспечены ли больные лекарствами. Единственное исключение – лица старше 65 лет, они, при наличии легкой формы пневмонии, подлежат госпитализации», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Однако, как отметил губернатор Иван Белозерцев, за медицинской помощью необходимо обращаться даже несмотря на легкую форму заболевания и не заниматься самолечением, так как в будущем это может привести к осложнениям.

«Главная проблема заключается в том, что большая часть больных, которые доставляются машинами скорой помощи в областные медучреждения – это те больные, которые лечились дома самостоятельно и не обращались к врачу», - отметил глава региона.

Проанализировав обстановку, эксперты пришли к выводу, что Пензенская область пока не готова к снятию ограничений. Режим повышенной готовности продолжит действовать, как минимум, до конца недели.

С начала июня в регионе будут проводить тесты на антитела к коронавирусу. Первыми эту работу начнет центр специальных видов медицинской помощи и региональный центр службы крови, для формирования банка плазмы таких доноров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
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