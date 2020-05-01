Пензенская область готова к проведению тестов на антитела к Covid-19

В Пензенской области с июня будут проводить тесты на антитела к коронавирусу. Об этом стало известно в ходе совещания в региональном правительстве, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Первыми эти анализы собираются начать делать в центре специализированных видов медицинской помощи. Там уже приобретено необходимое оборудование.

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться неблагополучной. Об этом в ходе совещания заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин. По данным на 25 мая лабораторно подтверждены 1803 случая заражения коронавирусом. 15 человек умерли. Заболеваемость стала смещаться в сторону муниципальных образований. Наибольшее число зарегистрировано в Шемышейском, Лунинском, Бессоновском, Белинском и Пензенском районах. Среди заболевших - пенсионеры, дети и люди трудоспособного возраста. Растет количество бессимптомных больных.

«Нарастает удельный вес очагов, у которых не определяются первичные признаки, источник, они составляют 58%», - сказал Михаил Перекусихин.

Кроме того, растет число заболевших внебольничной пневмонией. Пациенты с таким диагнозом, при течении заболевания в легкой форме, получают лечение на дому, но так же под пристальным наблюдением медиков.

«С 15 мая мы перешли к оказанию медицинской помощи пациентам с легкой формой внебольничной пневмонии на дому. Мониторим ситуацию каждый день. Смотрим, правильно ли назначено лечение, обеспечены ли больные лекарствами. Единственное исключение – лица старше 65 лет, они, при наличии легкой формы пневмонии, подлежат госпитализации», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Однако, как отметил губернатор Иван Белозерцев, за медицинской помощью необходимо обращаться даже несмотря на легкую форму заболевания и не заниматься самолечением, так как в будущем это может привести к осложнениям.

«Главная проблема заключается в том, что большая часть больных, которые доставляются машинами скорой помощи в областные медучреждения – это те больные, которые лечились дома самостоятельно и не обращались к врачу», - отметил глава региона.

Проанализировав обстановку, эксперты пришли к выводу, что Пензенская область пока не готова к снятию ограничений. Режим повышенной готовности продолжит действовать, как минимум, до конца недели.

С начала июня в регионе будут проводить тесты на антитела к коронавирусу. Первыми эту работу начнет центр специальных видов медицинской помощи и региональный центр службы крови, для формирования банка плазмы таких доноров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.