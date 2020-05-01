123 жителя Пензенской области не могут вернуться на родину из-за коронавируса

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о жителях региона, которые не могут прилететь домой из-за пандемии коронавируса, а также назвала количество тех, кому посчастливилось вернуться.

По ее словам, 35 гражданам удалось вернуться на родину из Вьетнама, США, Японии, Израиля, Франции, Индии, Турции, Танзании, Узбекистана, Венгрии, Кипра и Греции.

«Пензенцев доставили из аэропортов Москвы, Самары, Казани и Сочи с использованием специализированного автомобильного транспорта правительства Пензенской области в сопровождении ДПС», - уточнила пресс-секретарь.

Она пояснила, что в 38 странах мира сейчас находятся 123 жителя региона, а с апреля по май в регион помогли вернуться 61 человеку. Отмечается, что все приезжающие находятся на самоизоляции или в обсерваторах две недели.

Напомним, по состоянию на 25 мая в России - 353 427 заболевших, новых случаев за сутки - 8 946. В Пензенской области диагноз подтвержден у 1 803 человек.