Губернатор оценил мебельные предприятия Пензы

Ведущие мебельные фабрики Пензы подсчитали примерные убытки, понесенные в период пандемии. Как правило, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Коронакризис в той или иной степени коснулся всех предприятий. При этом, в основном, упали объемы продаж на внутреннем рынке.

Мебельный цех на улице Аустрина работает в половину своих возможностей. Около сотни специалистов находятся на самоизоляции, еще столько же заняты на производстве. На фабрике действует масочный режим, сотрудникам ежечасно измеряют температуру тела. В период пандемии объемы продаж упали практически на 50%.

«Стало сложнее работать, но мы стараемся», - сказал генеральный директор мебельного предприятия Павел Бояркин.

Самыми тяжелыми месяцами, говорят на предприятии, в период всеобщего коронакризиса стали март и апрель. Первая половина мая дала повод для оптимизма - объемы продаж начали постепенно восстанавливаться. Компания выпускает мебель эконом-класса для дома - кухни, детские, гостиные, шкафы-купе и комплектующие.

Как работают пензенские предприятия мебельного кластера в период действия в регионе режима повышенной готовности, оценил губернатор Иван Белозерцев. Следующая фабрика, также расположенная в микрорайоне Север, на протяжении трех лет признавалась лучшим экспортером в Пензенской области среди предприятий малого бизнеса. Доля экспорта там составляет более 20% от общего объема продаж. В период пандемии проблема та же - предложение есть, а спрос минимальный.

Глава региона осмотрел производственные цеха и оборудование, на котором изготавливают мебель. Большинство станков - современные. Только в 2019 году объем инвестиций в производство составил порядка 250 миллионов рублей. Мебель фабрики особо востребована в странах ближнего зарубежья.

«Мы видим, что предприятия не стоят на месте, они развиваются, набирают обороты, люди работают. Нет сомнений, что к концу 2020-го они выйдут на прошлогодние объемы, а в целом есть прогноз, что будет их превышение. Сегодня нам очень важно завоевать рынки сбыта, в том числе - европейские», - сказал глава региона.

Как скоро предприятия выйдут на максимальные производственные показатели спрогнозировать сложно. В Пензенской области эпидемиологическая ситуация пока остается напряженной. Режим повышенной готовности, который действует в регионе до 31 мая, возможно, будет продлен, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.