Роспотребнадзор о ЕГЭ: Школьники должны быть в масках и перчатках

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о порядке проведения единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
По ее словам, в случае риска заболевания, по общим рекомендациям школьники и организаторы экзамена должны носить маски и перчатки. Однако если риск заразиться будет близок к нулю, то для детей данная мера будет необязательна. Она отметила, что тестировать выпускников на коронавирус перед ЕГЭ не стоит, так как данная процедура сложна и не дает мгновенного результата.
«Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром», - цитирует слова Татьяны Руженцовой РИА Новости, ссылаясь на ее комментарий «Российской газете».
В информагенстве пояснили, что ведомство постоянно дополняет и уточняет рекомендации с учетом изменяющейся обстановки.
Напомним, в этом году школьники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня, причем делать это будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.