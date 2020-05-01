Роспотребнадзор о ЕГЭ: Школьники должны быть в масках и перчатках

По ее словам, в случае риска заболевания, по общим рекомендациям школьники и организаторы экзамена должны носить маски и перчатки. Однако если риск заразиться будет близок к нулю, то для детей данная мера будет необязательна. Она отметила, что тестировать выпускников на коронавирус перед ЕГЭ не стоит, так как данная процедура сложна и не дает мгновенного результата.

«Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром», - цитирует слова Татьяны Руженцовой РИА Новости, ссылаясь на ее комментарий «Российской газете».

В информагенстве пояснили, что ведомство постоянно дополняет и уточняет рекомендации с учетом изменяющейся обстановки.

Напомним, в этом году школьники начнут сдавать ЕГЭ с 29 июня, причем делать это будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.