В пензенских МФЦ начали принимать заявления на выплаты детям с 3 до 7 лет

Все МФЦ Пензенской области работают по предварительной записи шесть дней в неделю. Это во избежание очередей просят иметь в виду всех жителей региона. Сейчас в многофункциональных центрах оказывают ограниченный перечень услуг. Так, с 25 мая специалисты начали принимать от граждан заявления на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

«В целях реализации указа президента РФ оперативно подписано соглашение о мерах поддержки, которые касаются семей с детьми. Заявление на выплаты можно подать через МФЦ. Для того, чтобы гражданам не звонить на телефон «горячей линии», определен отдельный номер - 32-93-08», - рассказала директор МФЦ Пензенской области Надежда Козенко.

Для получения иных услуг в многофункциональных центрах региона следует сперва позвонить по телефону «горячей линии» - 927-000. Обратиться по этому номеру к операторам можно и через любой мессенджер. Телефоны работают как и многофункциональные центры с 8:00 до 20:00 в будние дни и до 14:00 по субботам. Записаться на прием можно также через сайт «Мои документы», обратиться к оператору письменно или заказать «обратный звонок».

В многофункциональных центрах напоминают, что большую часть документов можно оформить дистанционно через сервис госуслуг, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.