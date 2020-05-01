В Пензенской области госпитализировали двух парней, пострадавших в ДТП

В региональном управлении ГИБДД сообщили об аварии на дороге в Пензенской области.

По данным пресс-службы управления, инцидент случился 24 мая около 14:30 на 22 километре автодороги «Кузнецк-Русский Камешкир». Столкнулись отечественная легковушка под управлением 20-летнего водителя и иномарка Ford transit van, за рулем которой был 52-летний мужчина. В результате аварии с травмами госпитализировали водителя «шестерки» и ехавшего с ним 24-летнего пассажира. На месте медики оказали помощь пассажирке иномарки.

По факту аварии проводится проверка.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.