В Кузнецке отечественный внедорожник сбил пенсионерку - ГИБДД

В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария. В региональном управлении ГИБДД рассказали о случившемся.
По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 23 мая около 17:25 на ул. Белинского, 4 «Б». 58-летний водитель отечественной «Нивы» сбил 63-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить подробности случившегося.
Пензенцам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Необходимо помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале. Также нельзя отвлекаться.