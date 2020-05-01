Воспитанники пензенской футбольной школы тренируются в режиме онлайн

Проводить полноценные тренировки можно и дистанционно. Это своим примером доказывают специалисты одной из пензенских футбольных школ. Они стараются поддерживать форму спортсменов в режиме онлайн-конференции, проверяют их теоретические знания, а самое главное - продолжают работать с мячом.

Для тренеров пандемия стала настоящим вызовом. До этого они не работали в режиме онлайн, однако им удалось быстро перестроиться. Обычно тренировки состоят из трех блоков. Первый - это чувство мяча, второй - ведение, третий - удары. От последнего этапа, чтобы не пострадали предметы и мебель в доме, наставники юных футболистов решили отказаться.

Кроме технических элементов, наставники уделяют внимание и физической форме юных спортсменов. Небольшая часть тренировки отводится на прыжки, отжимания и другие упражнения. Помимо таких занятий, наставники ежедневно проводят с ребятами утреннюю зарядку.

«Мы протестировали несколько приложения и остановились на том, который нам подходит. Разработали тренировку под комнату в квартире. Дети и родители довольны. Мы поддерживаем атмосферу, даем ребятам домашние задания, причем как теоретические, так и физические», - рассказал старший тренер футбольной школы Александр Лизунов.

После возвращения на зеленый газон, юным спортсменам придется восстанавливать игровые связи, а вот командный дух никуда не пропадет, ведь каждая тренировка неизменно завершается одним и тем же кличем, сообщает телеканал «Экспресс».