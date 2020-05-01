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26.05.2020г.
Воспитанники пензенской футбольной школы тренируются в режиме онлайн

Воспитанники пензенской футбольной школы тренируются в режиме онлайн

Пн, 25.05.20 21:28
Просмотров: 372

Проводить полноценные тренировки можно и дистанционно. Это своим примером доказывают специалисты одной из пензенских футбольных школ. Они стараются поддерживать форму спортсменов в режиме онлайн-конференции, проверяют их теоретические знания, а самое главное - продолжают работать с мячом.

Для тренеров пандемия стала настоящим вызовом. До этого они не работали в режиме онлайн, однако им удалось быстро перестроиться. Обычно тренировки состоят из трех блоков. Первый - это чувство мяча, второй - ведение, третий - удары. От последнего этапа, чтобы не пострадали предметы и мебель в доме, наставники юных футболистов решили отказаться.

Кроме технических элементов, наставники уделяют внимание и физической форме юных спортсменов. Небольшая часть тренировки отводится на прыжки, отжимания и другие упражнения. Помимо таких занятий, наставники ежедневно проводят с ребятами утреннюю зарядку.

«Мы протестировали несколько приложения и остановились на том, который нам подходит. Разработали тренировку под комнату в квартире. Дети и родители довольны. Мы поддерживаем атмосферу, даем ребятам домашние задания, причем как теоретические, так и физические», - рассказал старший тренер футбольной школы Александр Лизунов.

После возвращения на зеленый газон, юным спортсменам придется восстанавливать игровые связи, а вот командный дух никуда не пропадет, ведь каждая тренировка неизменно завершается одним и тем же кличем, сообщает телеканал «Экспресс».

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
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