Губернатор предупредил об опасности самолечения коронавируса

Самолечение опасно для здоровья. Во время прямой линии в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев рассказал, что в Пензенском регионе участились случаи, когда после недели домашней терапии людей доставляют в клиники в тяжелом состоянии. Вылечить таких пациентов сложнее.

«Нельзя доводить до состояния, когда температура в домашних условиях поднялась до 38 5, 39, когда человек лечится в домашних условиях неделю, вторую. Потом людей привозят в больницу с температурой и не могут спасти, в том числе – молодых», - отметил Иван Белозерцев.

Только медики могут поставить правильный диагноз, отметил глава региона. При высокой температуре нужно сразу вызывать «скорую помощь». Если есть подозрения на пневмонию, дорог будет каждый час, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.