События в цифрах: Сельхозпродукция, пляжный сезон, автопарк школ

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В I квартале 2020 года из Пензенской области на экспорт отгружена сельхозпродукция на 31 миллион 900 тысяч долларов.

Пензенская область на поддержку сбалансированности бюджета региона на 2020 год получит более 758 миллионов рублей дотаций.

Автопарк школ 11 районов Пензенской области и областного центра пополнили 16 новых автобусов.

В I квартале 2020 года Пензенской областью отгружено пищевых продуктов собственного производства на 13,6 миллиарда рублей.

В Пензенской области будет организовано не менее 34 пляжей. Открытие сезона планируется с 15 июня.

За I квартал 2020 года индекс промышленного производства продукции в Пензенской области составил 102,6%.