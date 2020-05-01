Герои Победы: Аляпкин Иван Матвеевич

«Броня крепка и танки наши быстры» - так пелось в песне, получившей популярность еще до Великой Отечественной. Но силу любой бронированной машине придает ее экипаж - простые люди, с началом войны надевшие комбинезоны танкистов и освоившие механизмы грозной техники. В числе тех, кто проявил отвагу и мужество был пензяк Иван Матвеевич Аляпкин.

Он родился в городе Спасск Пензенской области 29 июля 1921 года. В 1942-м призван в Красную Армию, осенью следующего года получил специальность механика-водителя. Отличился в первых же боях. Экипажем его танка было уничтожено пять пулеметных точек и два противотанковых орудия. В очередной схватке с гитлеровцами «тридцатьчетверка» Ивана Аляпкина была подбита, но старшина, несмотря на ранение, вывел машину из боя и спас командира, также получившего ранение.

В марте 1944-го отважному пензенцу было присвоено звание Героя Советского Союза.