В Пензе парень попал под колеса иномарки

В Пензе произошла авария. В региональном управлении ГИБДД рассказали о случившемся.
Как пишет пресс-служба ведомства, инцидент произошел 23 мая около 01:05 на проспекте Победы, 99. Легковой автомобиль марки RAVON R4, которым управляла 55-летний мужчина, сбил 27-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами.
По факту аварии инспекторы проводят проверку.
Пензенцам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. За рулем следует помнить о скоростном режиме, дистанции, боковом интервале и ни в коем случае не отвлекаться на посторонние предметы.