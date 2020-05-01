Пензенцам показали подозреваемого в убийстве девочки

По данным пресс-службы СУ СКР, следствие располагает видеозаписью, на которой запечатлен мужчина, возможно, причастный к убийству ребенка.

При наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах убийства девочки жителей просят позвонить по телефонам: 8(8412) 36-17-02, 36-07-76 или 02.

Напомним, сообщение об исчезновении ребенка поступило в управление 23 мая. Правоохранители установили, что 22 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась. Спустя день ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе в одном из микрорайонов города. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве лица, находящего для виновного в заведомо беспомощном состоянии.