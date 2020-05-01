В Каменке после ДТП женщину увезли в больницу – соцсети

В городе Каменке Пензенской области произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидцы поделились снимками инцидента в группе соцсети «ВКонтакте», выложив их 25 мая около семи часов вечера. Судя по кадрам, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Ford focus под управлением женщины и отечественная легковушка. Как пишут пользователи, одна из машин выехала на встречную полосу.

В комментариях уточнили, что пострадавшую увезли в больницу после столкновения. Видно, что на месте работает полиция.

Официальной информации о произошедшем нет.

Инспекторы напоминают пензенцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Управляя машиной, не нужно отвлекаться на посторонние предметы. Стоит помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале.