Белозерцев поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства

26 мая, в День российского предпринимательства, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к бизнесменам региона с поздравлением.

«Значение вашей плодотворной деятельности в современной России трудно переоценить. Вы создаете новые рабочие места, вносите весомый вклад в бюджеты всех уровней, расширяете рынок товаров и услуг для населения. Всё это благотворно сказывается на решении нашей масштабной стратегической задачи – дальнейшее укрепление потенциала отечественной экономики, повышение качества жизни людей.

Поддержка бизнеса всегда была и остается в сфере приоритетного внимания региональных органов власти. Сегодня ситуация в связи с эпидемией коронавируса сложилась очень сложная, поэтому на федеральном уровне и в Пензенской области принят ряд важных решений по поддержке малого и среднего предпринимательства, мы готовы поддержать любые ваши конструктивные инициативы.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся создать в Сурском крае благоприятный деловой климат, объединить наши возможности для дальнейшего развития приоритетных отраслей хозяйства», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев пожелал предпринимателям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и успешной реализации всех перспективных планов и проектов.