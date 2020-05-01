В Пензе задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Пензе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве ребенка.

Как рассказали в пресс-центре МВД РФ, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали жителя села Засечное 1978 года рождения.

«В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, сообщение об исчезновении ребенка поступило в управление 23 мая. Правоохранители установили, что 22 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась. Спустя день ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе в одном из микрорайонов города. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве лица, находящего для виновного в заведомо беспомощном состоянии.