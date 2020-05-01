Сумма «страховки от кризиса» у пензенцев оказалась самой низкой

В 37 городах России с населением более 500 тысяч человек, в том числе – Пензе, провели опрос граждан и оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей.

Опрос провели специалисты «Сбербанка», пишут «Известия». В среднем, по стране сумма «страховки от кризиса» составила 350 тысяч рублей.

Оказалось, что самая большая «подушка безопасности» необходима жителям Санкт-Петербурга — 582 тыс., на втором месте - жители Москвы с потребностями в 521,5 тыс. рублей. В топ-5 попали Пермь (406,5 тыс. рублей), Тюмень (402,2 тыс. рублей) и Екатеринбург (396,7 тыс. рублей).

Самые скромные запросы оказались у жителей Пензы (294,8 тыс. рублей), Саратова (286,8 тыс. рублей) и Махачкалы (240,1 тыс. рублей).

Кроме того, выяснилось, что запросы разнятся в зависимости от пола: у мужчин они на порядок выше.