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26.05.2020г.
Сумма «страховки от кризиса» у пензенцев оказалась самой низкой

Сумма «страховки от кризиса» у пензенцев оказалась самой низкой

Вт, 26.05.20 09:39
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В 37 городах России с населением более 500 тысяч человек, в том числе – Пензе, провели опрос граждан и оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей.

Опрос провели специалисты «Сбербанка», пишут «Известия». В среднем, по стране сумма «страховки от кризиса» составила 350 тысяч рублей.

Оказалось, что самая большая «подушка безопасности» необходима жителям Санкт-Петербурга — 582 тыс., на втором месте - жители Москвы с потребностями в 521,5 тыс. рублей. В топ-5 попали Пермь (406,5 тыс. рублей), Тюмень (402,2 тыс. рублей) и Екатеринбург (396,7 тыс. рублей).

Самые скромные запросы оказались у жителей Пензы (294,8 тыс. рублей), Саратова (286,8 тыс. рублей) и Махачкалы (240,1 тыс. рублей).

Кроме того, выяснилось, что запросы разнятся в зависимости от пола: у мужчин они на порядок выше.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
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«Я кое-что для Родины сделал». История участника легендарного Парада Победы
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