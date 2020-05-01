Covid-19. Пензенцам дали советы, как не заразиться на работе

В Пензе возобновил работу ряд предприятий, поэтому в минздраве региона напомнили о соблюдении мер предосторожности, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Как советуют специалисты, лучше не ездить в общественном транспорте. До работы советуют добираться на личном авто или пешком. Однако, если приходится ехать на автобусе, троллейбусе или маршрутке, надо надевать маску и перчатки, меньше касаться поручней и других поверхностей.

Когда вы доберетесь до места, нужно тщательно вымыть руки с мылом иди обработать их дезинфицирующим средством. Следует избавиться от привычки здороваться за руку.

«В течение рабочего дня старайтесь находиться подальше друг от друга, руки как можно чаще (желательно каждые два часа) мойте с мылом. Держите в чистоте рабочее место, рабочие и личные гаджеты. Уберите с рабочего места все лишние предметы, на которых скапливается пыль», - сообщили в пресс-службе мэрии советы минздрава.

Перед началом и в конце работы следует обработать поверхности на рабочем месте дезинфицирующими салфетками. Клавиатуру и мышку нужно протирать каждые два часа.

Нужно не забывать проветривать помещение - желательно каждые два часа. А есть лучше в специально отведенном для этого месте.

Очень важна качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, особенно – дверных ручек, выключателей, поручней, перил (их следует обрабатывать каждые два часа).

При малейших признаках недомогания следует обращаться к врачу и уходить на больничный.

