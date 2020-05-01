«Она была очень убедительна». Пензенец лишился 133 тыс руб после звонка

В полицию продолжают поступать заявления от жителей Пензенской области о краже денег с банковских счетов.

Так, к правоохранителям обратился 33-летний житель областного центра. Он рассказал, что, ему позвонила неизвестная. Представившись сотрудником банка, она сообщила, что со счетом мужчины происходят подозрительные операции. Для их отмены попросила продиктовать реквизиты карты и коды, поступившие в SMS. После выполнения всех требований горожанин обнаружил, что с карты списались 133 тыс. рублей.

Он отметил, что девушка в разговоре назвала все его данные и была очень убедительна. Из-за этого он подумал, что она - настоящий сотрудник банка.

«Проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - отмечают в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские призывают пензенцев сохранять бдительность при общении с незнакомцами и напоминают, что настоящие сотрудники никогда не звонят с сообщением подобной информации. Подобный разговор необходимо срочно прекратить и позвонить на «горячую линию» своего банка.